شاهد.. كيف ظهر الفريق الركن علي محسن الأحمر في عزاء زوجته

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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ظهر نائب الرئيس اليمني السابق، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، مستقبلا معزين في وفاة زوجته التي وفاتها المنية قبل يومين في جدة السعودية،مقر اقامة الفريق محسن مع عائلته.

ونشر الإعلام الرسمي صورة للأحمر مع الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب الذي زاره الى بيته لتقديم واجب العزاء.

وظهر الفريق علي محسن الأحمر، ملتحيا يردتي زيا شعبيا غير رسمي، وهي من المرات القليلة التي يظهر في الجنرال البارز ،منذ انتقال السلطة في اليمن من الرئيس هادي الذي كان الاحمر نائبا له، الى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، في ابريل 2022.

والفريق علي محسن واحد من الشخصيات العسكرية البارزة تقلد عدة مناصب كان اخرها نائبا للرئيس هادي، ويقيم حاليا مع افراد اسرته في جدة السعودية.

وكالة سبأ قالت ان رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، قدم امس الاحد، بمدينة جدة، واجب العزاء والمواساة بأسمه وهيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس إلى نائب رئيس الجمهورية السابق الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، وإلى أولاده و ذويه، وذلك في وفاة المغفور لها بأذن الله تعالى زوجته الفاضلة.

وعبر البركاني، عن خالص التعازي ، وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته، ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت قيادات الدولة بعثت برقيات عزاء للفريق علي محسن، واستقبل اتصالا من الرئيس العليمي يعزيه في وفاة زوجته.