هيئة بحرية بريطانية تؤكد تعرض سفينة لانفجار قرب سواحل اليمن

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الاثنين)، إن طاقم سفينة وقع بها انفجار قرب ميناء المخا اليمني الليلة الماضي قد غادرها.

وذكرت الهيئة أنها أبلغت من قبل السلطات العسكرية بمغادرة طاقم السفينة بعد الانفجار الذي لم تكشف عن أسبابه حتى الآن، مشيرة إلى أن السلطات العسكرية موجودة في موقع الحادث جنوب المخا اليمنية لتوفير المساعدة. وكانت الهيئة قد أعلنت مساء الأحد أنها تلقت بلاغاً بوقوع انفجار قرب سفينة على بعد 35 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا.

وأضافت الهيئة في بيان نقلاً عن قبطان السفينة، أن الانفجار أسفر عن أضرار بها، لكن طاقمها لم يصب بأذى.

وأشارت إلى أن السلطات تتحرى الحادثة. ونصحت الهيئة السفن المارة بالمنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وتعرضت عدة سفن في المنطقة وبالقرب منها لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، التي تقول إنها رد على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة