البحرية البريطانية تتحدث عن وقوع حادث جنوبي المخا

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أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية ليلة الاثنين، بأنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخا في اليمن.
وقالت الهيئة في بيان لها: "تلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخا، اليمن".
وأضاف البيان: "أبلغ الربان عن حدوث انفجار على مقربة من السفينة مما أدى إلى حدوث أضرار"، لافتا إلى أن التقارير الرئيسية تشير إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير"، فيما "تقوم السلطات العسكرية بالتحقيق".
وأردف البيان: "ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
وكانت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي قد أعلنت يوم الأحد أنها نفذت 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن و زوارق مسيرة في اليمن.