آخر الاخبار

البحرية البريطانية تتحدث عن وقوع حادث جنوبي المخا كيف طوّرت "حماس" قدراتها الاستخباراتية لمواجهة "إسرائيل"؟تقرير سرايا القدس توثق ما فعلته بقوة صهيونية خاصة داخل إحدى الشقق السكنية غرب غزة كتائب القسام توجه رسالة مثيرة للصهاينة حول ملف الأسرى.. ماذا جاء فيها واشنطن تعلن تنفيذ 5 ضربات على مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية من الكلية الحربية بعدن لماذا اثارة تقنيات التعرف على الوجوه القلق في بريطانيا؟   إسرائيل تكشف عن محاولة اعتراض طائرة إسرائيلية فوق اليمن كانت متجهة الى مطار بن غوريون القيادة المركزية الأمريكية تكشف عن وصول أحدث التقنيات العسكرية الإيرانية للحوثيين والغواصات المسيرة تدخل خط المواجهة الفنانة أروى تروي تفاصيل سرية من حياتها الشخصية لأول مرة

البحرية البريطانية تتحدث عن وقوع حادث جنوبي المخا

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 142

أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية ليلة الاثنين، بأنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخا في اليمن.

وقالت الهيئة في بيان لها: "تلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخا، اليمن".

وأضاف البيان: "أبلغ الربان عن حدوث انفجار على مقربة من السفينة مما أدى إلى حدوث أضرار"، لافتا إلى أن التقارير الرئيسية تشير إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير"، فيما "تقوم السلطات العسكرية بالتحقيق".

وأردف البيان: "ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

وكانت  القيادة الوسطى للجيش الأمريكي قد أعلنت يوم الأحد أنها نفذت 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن و زوارق مسيرة في اليمن.

إقراء أيضاً
واشنطن تعلن تنفيذ 5 ضربات على مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية من الكلية الحربية بعدن
  إسرائيل تكشف عن محاولة اعتراض طائرة إسرائيلية فوق اليمن كانت متجهة الى مطار بن
القيادة المركزية الأمريكية تكشف عن وصول أحدث التقنيات العسكرية الإيرانية للحوثي
شاهد ابداعاته في تصنيع المدرعات والقناصات .. تعرف على عبقري الصناعات العسكرية في
رئيس الوزراء في أول إتصال برئيس هيئة الأركان العامة ..انهاء معاناته اليمنيين لن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول