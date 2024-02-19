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سرايا القدس توثق ما فعلته بقوة صهيونية خاصة داخل إحدى الشقق السكنية غرب غزة

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي غرب غزة.

 

وقالت الكتائب: “مشاهد من استهداف مجاهدي سرايا القدس لجنود وآليات العدو غرب مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى”.

 

وتظهر المشاهد رصد واستطلاع تموضع قوة خاصة إسرائيلية داخل إحدى الشقق السكنية غرب لواء غزة.

 


كما يظهر الفيديو إطلاق مسيرة “صياد” الانتحارية، وقالت الكتائب إنها “أطلقت على تجمع لجنود وآليات العدو غرب لواء غزة”.

 

وأضافت تم “إطلاق مسيرة “سحاب” الانتحارية على تجمع لجنود وآليات العدو غرب لواء غزة”.

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