كتائب القسام توجه رسالة مثيرة للصهاينة حول ملف الأسرى.. ماذا جاء فيها

الإثنين 19 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، رسالة للإسرائيليين حول ملف الأسرى، عبر صورة، وعلقت عليها قائلةً: “حكومتكم تكذب”.

وفي آخر رسائلها لأهالي الأسرى، نشرت كتائب القسام صورة، وأرفقتها بتعليق بثلاث لغات قالت فيه: “حكومتكم تكذب

ממשלתים שקרנית

Your Government Is Lying

#الوقت_ينفد

#הזמן_אוזל

#Time_Is_Running_Out…”.

والرسالة عبارة عن صورة تعبيرية، وبعد تحليلها، فإنها تشير الى أن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو يضع ملف الأسرى والمحتجزين في سلة المهملات ويعيش حياته الخاصة بشكل طبيعي.



وأظهرت الصورة، ملف يقرأه نتنياهو بعنوان: “الرشوة التي تؤدي إلى تماسك الائتلاف”، في رسالة تعبر عن اهتماماته الخاصة بعيداً عن ملف المحتجزين وسلامتهم.

وجاء هذا بالتزامن مع التظاهرات الحاشدة لآلاف المستوطنين وعائلات المحتجزين، الذين يطالبون بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.

وعائلات الأسرى الإسرائيليين، في قطاع غزة، طاليت رئيس نقابة العمال في إسرائيل، إعلان إضراب شامل وشل الاقتصاد حتى التوصل لاتفاق تبادل للأسرى مع حركة حماس.

وأفادت عائلات المحتجزين خلال التظاهرات التي شارك فيها الآلاف في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حماس، بأن نتنياهو يتجاهلهم ولا يسمعهم وأكبر دليل خطابه الصحفي بالتزامن مع التظاهرات.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، لوحت حماس بتعليق المفاوضات وحذرت من العبث بالجبهة الداخلية الفلسطينية، حيث قال مصدر قيادي في الحركة: إن الحركة تنوي تعليق المفاوضات بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، حتى يتم إدخال المساعدات إلى محافظتي غزة وشمال قطاع غزة.

وأضاف المصدر: “لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش في الشعب الفلسطيني”.

من جانبه، قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن الطلبات التي قدمتها حركة “حماس” الفلسطينية في مفاوضات تبادل الأسرى “خيال”، مشيراً إلى أن الجيش سيواصل القتال في غزة حتى تحقيق جميع الأهداف.

وأضاف نتنياهو أن “الاتفاق مع الفلسطينيين لن يتم إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة”.