واشنطن تعلن تنفيذ 5 ضربات على مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران

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قالت القيادة المركزية الأميركية اليوم (الأحد) إن الولايات المتحدة نفذت خمس ضربات دفاعاً عن النفس في مناطق باليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، من بين الأهداف الحوثية غواصة وزورق مسيران و3 صواريخ كروز.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الحوثيون غواصة مسيرة منذ بدء هذه الهجمات في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضافت القيادة الأميركية أن الأهداف التي قصفتها كانت تمثل «تهديداً وشيكاً» للسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.
وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع حوثية في اليمن بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.
ويشن الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر وبحر العرب، ويقولون إنهم يستهدفون سفناً إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل، رداً على الحرب على قطاع غزة.