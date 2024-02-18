وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية من الكلية الحربية بعدن

الأحد 18 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ خاص

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شهد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، في الكلية الحربية بالعاصمة المؤقتة عدن، حفل تخرج الدفعة الثانية جامعيين والطلاب العائدين من الكليات العسكرية السودانية.

وفي كلمته التوجيهية بحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد البصر ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر، نقل وزير الدفاع تحايا وتهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس، وتأكيدهم المستمر على دعم القوات المسلحة وصروحها العلمية والأكاديمية.

وقال الوزير الداعري " ان تخرج هذه الكوكبة من الضباط من كافة المكونات ومن جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء، هو ثمرة لجهود كبيرة بذلتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في إعادة تأهيل الكلية الحربية وتوفير الامكانات وتهيئة الظروف لتخريج كفاءات عسكرية متسلحة بالعلم وقادرة على مواجهة التحديات".

واشاد وزير الدفاع، بالانضباط والروح المعنوية العالية التي يتحلى بها منتسبو هذه الدفعة ودور قيادة الكلية واعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري والجهات المختصة بصقلهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة..لافتاً إلى متابعته المستمرة للجهود المبذولة لتدريبهم وتأهيلهم منذ التحاقهم بالكلية. واكد الفريق الداعري، ان قيادة وزارة الدفاع ستعمل على تطوير قدرات القوات المسلحة وتعزيز كفاءتها لتكون قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه وضامنه لحرية وكرامة مواطنيه.

مشيدًا في ذات الصدد بالصمود الاسطوري للابطال الأشاوس في ميادين الشرف والبطولة للدفاع عن الوطن والجمهورية..مثمناً التضحيات الجسيمة للشهداء والجرحى الذين قدموا ارواحهم ودمائهم فداء للوطن.

ونوه وزير الدفاع الى ما تعيشه بلادنا من مرحلة حساسة وتحديات اثر انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا وتخادمها مع التنظيمات الإرهابية الاخرى (القاعدة وداعش) ورفضها لكل مساعي السلام ونقضها للاعراف والمواثيق المحلية والدولية، الامر الذي يتطلب تظافر الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة هذه التحديات. من جهته تحدث مدير الكلية الحربية اللواء الركن عبدالكريم الزومحي، عن مسار العملية التعليمية والجهود المبذولة لإكساب منتسبي الدفعة المهارات والمعارف اللازمة..

معرباً عن شكره لقيادة وزارة الدفاع على جهودها الكبيرة لاعادة افتتاح الكلية وقطف اولى ثمارها بتخرج الدفعة الثانية جامعيين.

وشهد الاحتفال، عرضاً عسكرياً مهيباً لمنتسبي الدفعة ٥٢ كلية حربية، ظهرت من خلاله المهارات والخبرات التي اكتسبوها واللياقة العالية.

واختتم الحفل بتكريم الاوائل والمبرزين من الخريجين في مختلف التخصصات.