القيادة المركزية الأمريكية تكشف عن وصول أحدث التقنيات العسكرية الإيرانية للحوثيين والغواصات المسيرة تدخل خط المواجهة

الأحد 18 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 632

كشف بيان للقيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) عن استخدام المليشيات الحوثية أسلحة نوعية في مواجهة السفن في البحر الأحمر وفي مقدمة تلك الأسلحة الغواصات المسيرة .

احدث الغواصات المسيرة الإيرانية كشفت عنها طهران في ديسمبر من العام الماضي.

ويرى خبراء عسكريون ان إيران‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬الغواصات‭ ‬باعتبارها‭ ‬وسيلتها‭ ‬لتعزيز‭ ‬قوتها‭ ‬البحرية‭ ‬والخروج‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬إطارها‭ ‬الضيق‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬اطر‭ ‬أوسع‭ ‬تشمل‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وخليج‭ ‬عدن‭ ‬والبحر‭ ‬المتوسط.

كما اوضح بيان القيادة المركزية الأميركية

عن تنفيذ خمس ضربات في اليمن استهدفت صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن ومركبات بحرية مسيرة ، حسبما أفادت في بيانها المنشور علي موقع أكس.

ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، تم تنفيذ الضربات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومين من إيران في اليمن واستهدفت ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وغواصة مسيرة (مركبة بحرية مسيرة UUV)، ومركبة سطحية بدون طيارمسيرة (USV)، وهو ما يمثل أول استخدام ملحوظ للمركبات غير المأهولة (المركبات البحرية بدون طيار المسيرة) وكلها تقنيات عسكرية إيرانية الصنع ووصلت فيما يبدو حديثا لايدي المليشيات الحوثية، ما يكشف هشاسة الرقابة الأمريكية على مراقبة السواحل اليمنية وتهريب الأسلحة للحوثيين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية ان هذه الأهداف تشكل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية العاملة في المنطقة. ومن خلال تحييد هذه التهديدات، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حرية الملاحة وتعزيز سلامة وأمن المياه الدولية للسفن البحرية والتجارية الأمريكية