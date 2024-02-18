الفنانة أروى تروي تفاصيل سرية من حياتها الشخصية لأول مرة

الأحد 18 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قالت الفنانة اليمنية أروى ان والدتها هي مصرية الجنسية، وهي كذلك تحمل الجنسية المصرية، واكدت ان انطلاقتها كانت في السعودية

كما كشفت المذيعة اروى العديد من أسرار حياتها، في أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، حيث أكدت أنها تعرضت للتحرش في الطفولة، على يد زوج جارتها، وروت تفاصيل هذه الواقعة، كما تحدثت عن تعلقها الشديد بوالدها رغم وفاته، فمازالت الإعلامية توجه له رسائل وكأنه حيًا، وغيرها من الأمور التي تطرقت لها.

وإليكم أبرز تصريحات أروى خلال البرنامج:

ـ الحياة خلتني عندي نضوج بدري، وهذا له عوامل وراثية من جدودي، وتعبت في فترة أني أكبر من عمري، ودلوقتي حاسة أن سني بيكبر ولكن روحي بتصغر.

- الغربة كبرتني، وكل ما تتغرب أكثر بتتعلم وتتربى، وأنا أتعودت أقوي نفسي بنفسي، واتربيت أني لازم أكون قوية وممنوع أكون ضعيفة.

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- العنصرية موجودة في كل شيء وكذاب اللي يقول غير كده.

- لو رجعت اليمن هرسم بيتي جمب قبر والدي.

- قررت ما أتاجر بدموعي على والدي، ولما تتحط صورته أتكلم عنه بكل كبرياء.

- أبي هو من صنع أروى القوية، ودايمًا صوته في راسي، ودايمًا كان بيخليني قوية.

- سألت والدي في المستشفى قبل وفاته أنت راضي عني؟ قالي راضي عنك وفخور بيكي.

- أنا بكلم والدي وببعت له رسائل من بعد وفاته.

- الوالد لما كان عايش ربانا وزرع فينا حب اليمن، ولما مات صمم أنه يندفن فيها علشان يرجعنا أرض الوطن.

- أخي الكبير اتربى في مصر وعايش طول عمره في ألمانيا، ووالدي وصى أن أخي يدفنه في القبر بنفسه.

- أغنية أقول أنساك صورتها قبل وفاة والدي بـ 4 سنين، وأول ما سمعت كلماتها وأنا سيطر عليا إحساس فراق الوالد، وما بلغت أبويا بالأغنية ومسمعتهوش الأغنية قبل نزولها، ولما نزلت كلمني وقالي هذه مشاعرك ليا، فهو شاف مشاعري على فراقه قبل ما يموت.

- أكيد المستشار تركي آل الشيخ، له فضل على الفنانيين، وبرأيي هو أحيا الفن والمسرح والحفلات وفنانيين كتير.

- شيرين عبد الوهاب حالة خاصة في الفن.

- ليه أشوف تصريح لشيرين عن تجميد بويضاتها وأن حسام رافض أنها تتلقح بغير حيواناته المنوية؟.

- مفيش حاجة اسمها الفنان ملك للجمهور، لازم يكون في حدود.

- للأسف بطلت أسمع أغاني شيرين عبد الوهاب وتأثرت بمشاكلها ويمكن أنا غلط.

- ياريت أقدر أظلم أحد، وساعات بقول ممكن أكون ظلمت زوجي ولكن أنا قضيت من عمري سنين لزوجي وابنتي وأنا ما ظلمت حد.

- غفران المرأة لخيانة زوجها قوة وليس إهانة.

ـ أوقات الخيانة بتكون فراغة عين ونزوة، والرجال ترقض وراء شهواتها أكثر من النساء.

ـ لو الراجل عينه زايغة أغفري له مرتين ومش من حق المرأة تخون.

- جابوني إعلامية لأني كنت ناجحة جدًا كمطربة، وأنا كنت من أغلى الناس اللي بتطلع في MBC ومازلت.

- طلقوني من عبد الفتاح من قبل ما نتزوج، لدرجة إن أنا لما اتزوجته صممت أن ميكونش فيه حفل زفاف.

ـ أنا لا أؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، والمرأة عندها حقوق أكثر من الرجل، ومفيش جمعيات نسوية بتهاجمني.

- الرجالة غلبانين أوي، وساعات بقول لهم المفروض تطالبوا بحقوقكم.

- أنا تعرضت للتحرش في الكويت وأنا كان عندي 6 أو 7 سنين، وكان من جنسية عربية مش خليجية، وزوج جارتنا اتحرش بيا، ومش هنسى هذه الواقعة ولا الإحساس.

ـ لما رجعت البيت وحكيت لأمي مصدقتش، ومكنتش أجرؤ أقول لأبويا، وأنا عشت في وهم أن مفيش حاجة حصلت.

- جت فترة فكرت أن الغلط فيا أنا، ولغاية دلوقتي بفتكر أنا كنت لابسة إيه، كنت لابسة لبس طفولي للغاية.

- لازم تصدقوا أطفالكم حتى لو كذابين.

- أنا مش مع الثقافة الجنسية بشكل كبير، والطفل هيعرف كل حاجة في وقتها.