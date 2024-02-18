شاهد ابداعاته في تصنيع المدرعات والقناصات .. تعرف على عبقري الصناعات العسكرية في اليمن اللواء حسن فرحان بن جلال

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أثار مقتل اللواء حسن فرحان بن جلال مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية صدمة في عموم ارجاء اليمن.
حيث يعد الراحل من نوابغ اليمنيين في مجال التصنيع الحربي. حبث نجح خلال السنوات الماضية في إبراز ابداعاته العسكرية وخاصة في مجال المصفحات والقناصات بشكل خاص.
أطلق عليه عبقري الصناعات العسكرية اليمنية لما قام به من مجهود وتطوير في صناعة المدرعات والمصفحات العسكرية اليمنية، بالإضافة إلي مجهوده الكبير في الصناعات العسكرية.
جزء من سيرته الذاتية
حسن صالح فرحان بن جلال العبيدي مواليد 1974.
ولد بمحافظة مأرب شرق اليمن.
حصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية في جمهورية مصر العربية.
يشغل اللواء حسن العبيدي منصب المسؤول عن التصنيع الحربي.
يعتبر صانع المدرعات والمصفحات في اليمن.
حصل على شهادة جامعية في الهندسة المصقولة.
لديه خبرة عسكرية مكنته في تصنيع مدرعات الجيش اليمني المعروفة بأسماء الجلال 1 و2 و3.
التحق بالسلك العسكري.
جرى تعيينه مدير مركز التصنيع الحربي لقوات الحرس الجمهوري من 2008 – 2011.
أنتج نحو 600 مدرعة تحمل اسم جلال.
استشهد ابنه الوحيد في أحد المعارك باليمن.
يشغل مديرا لدائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية.
قاد الكتيبة السابعة بالمنطقة العسكرية وقيادة التدخل السريع في مأرب
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