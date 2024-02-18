رئيس الوزراء في أول إتصال برئيس هيئة الأركان العامة ..انهاء معاناته اليمنيين لن تتحقق الا بانهاء الانقلاب واستعادة الدولة

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أكد ئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور احمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بإيلاء كل الاهتمام والرعاية بالمؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير كافة الامكانيات من اجل قيامها بالأدوار والمهام المناطة بها على الوجه الأمثل.
وأشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي اجراه، مع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بالجاهزية القتالية العالية لأبطال القوات المسلحة والامن والتي واجهت بإسناد شعبي وماتزال بشكل حاسم مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة محاور وجبهات القتال، والتصدي لمخططات المليشيا، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.
وقال " لم نكن يوما دعاة حرب، ولكننا يجب ان نستعد لكل الاحتمالات، ومسؤوليتنا امام شعبنا هو انهاء معاناته التي تسببت بها هذه المليشيا الإرهابية وذلك لن يتحقق الا باستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب".
واستمع رئيس الوزراء وزير الخارجية من رئيس هيئة الأركان العامة، الى إحاطة حول مستجدات الموقف العسكري والميداني، وأوضاع جبهات القتال، والتطورات الجارية في ظل تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية وتحشيدها وأعمالها العدائية في مختلف الجبهات، وخطط القوات المسلحة والامن لمواجهة ذلك.