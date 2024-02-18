الفنانة أروى تروي تفاصيل سرية من حياتها الشخصية لأول مرة شاهد ابداعاته في تصنيع المدرعات والقناصات .. تعرف على عبقري الصناعات العسكرية في اليمن اللواء حسن فرحان بن جلال رئيس الوزراء في أول إتصال برئيس هيئة الأركان العامة ..انهاء معاناته اليمنيين لن تتحقق الا بانهاء الانقلاب واستعادة الدولة مأرب برس ينشر احدث ترتيب للمنتخبات العربية في قائمة التصنيف الدولية لـ الفيفا والمركز الذي احتله منتخب اليمن مأرب برس ينشر النص الكامل لاحدث دراسة نوعية للدكتور مطهر العباسي حول واقع العلاقات الاقتصادية اليمنية – الخليجية ومناطق الضعف والقوة جامعة عدن تبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات مع الجامعات الروسية دراسة إقتصادية توصي بأهمية انضمام اليمن الكامل لمجلس التعاون الخليجي وتكشف سر تضاعف المغتربين اليمنيين في السعودية وسر استقرار الصرف بصنعاء الآن.. تطبيق الكتروني باسم ''NCIAVHR'' يستقبل بلاغات المواطنيين في اليمن عن أي انتهاكات يتعرضون لها ترشح للرئاسة من وراء القضبان وتراجعت إسرائيل مرارا عن اطلاقه ..من هو جيفارا المقاومة الفلسطينية الذي يثير مخاوف تل ابيب من داخل زنزانته الرئاسة تطلع الى دور أكبر لألمانيا في اليمن
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف الجديد للمنتخبات للمنتخبات العربية.. للعام 2023م حيث تذيلت منتخبنا الوطني لكرة القدم ذيل القائمة فيما تصدرها منتخب المغرب الذي جاء في المركز 13 عالميا، ويليه منتخب تونس في المرتبة الـ28 عالميا، ومن ثم الجزائر ومصر في المركزين الـ31 والـ33 عالميا على الترتيب.
وا تصدر منتخب السعودية قائمة المنتخبات العربية في قارة آسيا وشغل المركز الـ56 عالميا، وتلاه نظيره القطري، صاحب المركز الـ58 عالميا.
وفي ما يلي ينشر مأرب برس أحدث ترتيب للمنتخبات العربية في تصنيف "فيفا" للعام 2023م :
1 المغرب 🇲🇦
2 مصر 🇪🇬
3 قطر 🇶🇦
4 تونس 🇹🇳
5 الجزائر 🇩🇿
6 السعودية 🇸🇦
7 العراق 🇮🇶
8 الإمارات 🇦🇪
9 الأردن 🇯🇴
10 عمان 🇴🇲
11 البحرين 🇧🇭
12 سوريا 🇸🇾
13 فلسطين 🇵🇸
14 موريتانيا 🇲🇷
15 لبنان 🇱🇧
16 ليبيا 🇱🇾
17 جزر القمر 🇰🇲
18 السودان 🇸🇩
19 الكويت 🇰🇼
20 اليمن 🇾🇪
21 جيبوتي 🇩🇯
22 الصومال 🇸🇴