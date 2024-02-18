مأرب برس ينشر احدث ترتيب للمنتخبات العربية في قائمة التصنيف الدولية لـ الفيفا والمركز الذي احتله منتخب اليمن

الأحد 18 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف الجديد للمنتخبات للمنتخبات العربية.. للعام 2023م حيث تذيلت منتخبنا الوطني لكرة القدم ذيل القائمة فيما تصدرها منتخب المغرب الذي جاء في المركز 13 عالميا، ويليه منتخب تونس في المرتبة الـ28 عالميا، ومن ثم الجزائر ومصر في المركزين الـ31 والـ33 عالميا على الترتيب.

وا تصدر منتخب السعودية قائمة المنتخبات العربية في قارة آسيا وشغل المركز الـ56 عالميا، وتلاه نظيره القطري، صاحب المركز الـ58 عالميا.

وفي ما يلي ينشر مأرب برس أحدث ترتيب للمنتخبات العربية في تصنيف "فيفا" للعام 2023م :

1 المغرب 🇲🇦

2 مصر 🇪🇬

3 قطر 🇶🇦

4 تونس 🇹🇳

5 الجزائر 🇩🇿

6 السعودية 🇸🇦

7 العراق 🇮🇶

8 الإمارات 🇦🇪

9 الأردن 🇯🇴

10 عمان 🇴🇲

11 البحرين 🇧🇭

12 سوريا 🇸🇾

13 فلسطين 🇵🇸

14 موريتانيا 🇲🇷

15 لبنان 🇱🇧

16 ليبيا 🇱🇾

17 جزر القمر 🇰🇲

18 السودان 🇸🇩

19 الكويت 🇰🇼

20 اليمن 🇾🇪

21 جيبوتي 🇩🇯

22 الصومال 🇸🇴