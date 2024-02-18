جامعة عدن تبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات مع الجامعات الروسية

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بحث رئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر ناصر لصور، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن، الدكتو، يفغيني كودروف، سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين جامعة عدن والجامعات الروسية.
وتطرق اللقاء، إلى إمكانية تقديم منح دراسية من قبل الجامعات الروسية لطلاب جامعة عدن، في التبادل الثقافي لتحسين جودة الخريجين، بما يسهم في رفد الوسط الأكاديمي الجامعي بكوادر متسلحة بالعلم والمعرفة.
وأشاد الدكتور لصور بالعلاقات اليمنية - الروسية ودعم موسكو لمساعي إحلال السلام في اليمن والمبادرات الساعية إلى إنهاء الحرب التي شنتها المليشيا الحوثية على الدولة ومقدراتها، الأمر الذي قد يسهم برفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته..مشيراً إلى إمكانية تفعيل العديد من الاتفاقيات بين الجامعات الروسية وجامعة عدن.
من جانبه أبدى القائم بأعمال السفير الروسي، استعداد بلاده لدعم كافة الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية، والجهود التي تبذلها جامعة عدن .