الآن.. تطبيق الكتروني باسم ''NCIAVHR'' يستقبل بلاغات المواطنيين في اليمن عن أي انتهاكات يتعرضون لها

الأحد 18 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (حكومية) اليوم الاحد، تطبيقها الالكتروني الذي يحمل اسم (NCIAVHR)، وقالت انه أصبح متاحاً للتحميل على متجر جوجل بلاي، كما سيكون متاحاً خلال الفترة المقبلة على متجر آبل لأجهزة الآيفون.

ويؤمِّن التطبيق الوصول السهل إلى خدمات اللجنة الالكترونية، وتسهيل آليات الإبلاغ الأولية للضحايا، وسرعة وصول اللجنة إلى الشكاوى المقدمة من قبلهم والتعامل معها في الوقت المناسب.

وجددت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، دعوتها لكافة المواطنين للإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها وذلك عبر تطبيقها الالكتروني الجديد، المتوفر حالياً لأجهزة الأندرويد.

ونوهت اللجنة الوطنية ،في الوقت ذاته إلى استمرارها في تلقي البلاغات والشكاوى على موقعها الالكتروني الرسمي والايميل المخصص للبلاغات، ومكتبها الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن ومكاتب فروعها في محافظتي تعز ومأرب..داعية منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، إلى توعية الضحايا والمبلغين بضرورة الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، وتعريفهم بالطرق المتاحة والمخصصة لذلك.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن إطلاق هذه الخدمة للمواطنين يأتي في سبيل توسيع قنوات الإبلاغ عن الانتهاكات للضحايا من كافة المحافظات اليمنية والمرتكبة بحقهم من أي جهة كانت.