الرئاسة تطلع الى دور أكبر لألمانيا في اليمن

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قال الرئيس اليمني، ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، يتطلعان الى دور اكبر لجمهورية المانيا الاتحادية من اجل جلب السلام للشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية.
جاء ذلك لدى استقبال الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة ، اليوم الاحد، بمقر اقامته في مدينة ميونيخ، وزير الدولة الألماني، توبياس ليندنر، حيث بحثا العلاقات الثنائية، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات الاقليمية وتداعياتها على السلم والامن الدوليين، وفق سبأ.
وتطرق اللقاء، الى الهجمات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الايراني على الشحن البحري، واثارها الكارثية على الاصعدة الانسانية، والاقتصادية، والامنية لشعوب المنطقة والعالم بأسره.
واشاد العليمي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، والموقف الالماني الى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية على مختلف المستويات.