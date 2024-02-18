ترشح للرئاسة من وراء القضبان وتراجعت إسرائيل مرارا عن اطلاقه ..من هو جيفارا المقاومة الفلسطينية الذي يثير مخاوف تل ابيب من داخل زنزانته الرئاسة تطلع الى دور أكبر لألمانيا في اليمن عدن.. رئيس الحكومة يصدر قرارا جديدا الطقس المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة.. أمطار على 8 محافظات ورياح مثيرة للأتربة والغبار عاجل: تصريح لمسئول في السفارة اليمنية حول آخر مستجدات مقتل اللواء العبيدي داخل شقته في مصر عاجل.. تفاصيل جديدة حول ملابسات مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي في مصر.. ما السلاح المستخدم في الجريمة ووقتها وكيف كان عندما عثر عليه؟ بيان عاجل لسفارة اليمن في القاهرة حول مقتل اللواء في الجيش اليمني حسن العبيدي داخل شقته بالعاصمة المصرية حصاد قادة من بينهم 5 ضباط كبار..والجيش يعلن عن ارتفاع خسائر القوات الإسرائيلية في غزة قمر صناعي أوروبي شارد بالفضاء يصطدم بالأرض خلال أيام الجيش السوداني يعلن الحسم العسكري بأم درمان و تقدمات غير مسبوقة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء بادرة وهطول أمطار متفرقة وهبوب رياح معتدلة مثيرة للأتربة والغبار في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته ليوم الأحد، إنه يتوقع أجواء باردة في محافظات عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين ٥ - ١٠ درجات مئوية.
وتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، صنعاء، ذمار، إب، تعز والحديدة.
وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها بين 10-20 عقدة على الصحارى تثير الأتربة والغبار.
ويُحتمل كذلك هبوب رياح نشطة إلى نشطة جدا تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج.
وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 8.5 في ذمار، 9 في عمران، 9.8 في صنعاء.
ونبه المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة حفاظاً على صحتهم.
ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة وعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.
كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج، وقاطني الصحارى خاصة كبار السن والأطفال والذين يعانون من الربو، من الأتربة العالقة.