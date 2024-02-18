عاجل: تصريح لمسئول في السفارة اليمنية حول آخر مستجدات مقتل اللواء العبيدي داخل شقته في مصر عاجل.. تفاصيل جديدة حول ملابسات مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي في مصر.. ما السلاح المستخدم في الجريمة ووقتها وكيف كان عندما عثر عليه؟ بيان عاجل لسفارة اليمن في القاهرة حول مقتل اللواء في الجيش اليمني حسن العبيدي داخل شقته بالعاصمة المصرية حصاد قادة من بينهم 5 ضباط كبار..والجيش يعلن عن ارتفاع خسائر القوات الإسرائيلية في غزة قمر صناعي أوروبي شارد بالفضاء يصطدم بالأرض خلال أيام الجيش السوداني يعلن الحسم العسكري بأم درمان و تقدمات غير مسبوقة جيش الاحتلال ينشئ طريقا إسفلتيا مفاجئ وسط قطاع غزة لفصل الشمال عن الجنوب لمواجهة التحديات.. الكشف عن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل السعودية تتصدر قائمة الأمم المتحدة في نمو عدد السياح الدوليين عام 2023 الكشف عن تفاصيل مشروع قرار من أول دولة عربية حول غزة.. ولماذا سيصطدم بالفيتو الأميركي
قال المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية في القاهرة، بليغ المخلافي اليوم الأحد ،ان جثمان اللواء حسن العبيدي مدير دائرة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع اليمنية، نقل وهو متواجد الآن بمشرحة زينهم في العاصمة المصرية القاهرة وسيخضع لإجراءات الطب الشرعي.
وعثر على مدير دائرة التصنيع العسكري لقوات الجيش اليمني، اللواء حسن فرحان بن جلال مقتولا في ظروف غامضة، داخل شقته بالعاصمة المصرية.
المخلافي قال في تصريح لتلفزيون الحدث(تابعه مارب برس) انهم ينتظرون تقرير الطب الشرعي لمعرفة ملابسات مقتل اللواء العبيدي، هل كان مكبلا او لا وعدد الطعنات في جسده.
واضاف: ''لا نريد استباق الامور والأجهزة الامنية المصرية تولي الموضوع اهتمام كبير جدا وهناك تعاون بين المختصين بالسفارة اليمنية والأجهزة المصرية، للوصول الى نتائج سريعة''.
وفي وقت سابق، طالبت السفارة اليمنية في القاهرة في بيان لها اليوم "كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الانجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة".