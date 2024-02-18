عاجل.. تفاصيل جديدة حول ملابسات مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي في مصر.. ما السلاح المستخدم في الجريمة ووقتها وكيف كان عندما عثر عليه؟

الأحد 18 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 1362

كشفت مصادر حقوقية يمنية،اليوم الأحد، بعض التفاصيل حول ملابسات مقتل اللواء حسن العبيدي، مدير دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بالعاصمة المصرية القاهرة، في ظروف غامضة.

وقال الحقوقي عبدالرحمن برمان، ان الحادثة وقعت قبل يومين من الآن، ولم تكتشف إلا بعد فقدان أصدقائه الاتصال به منذ يومين وبعد أن تم كسر باب شقته".وقد باشرت الشرطة المصرية التحقيق في الحادثة.

واوضح برمان في منشور -رصده محرر مأرب برس على فيسبوك- اليوم،ان العبيدي عثر عليه في شقته مربوط اليدين بحبال وعلى جسده عدة طعنات، ما يعني ان القاتل استخدم اداة حادة، (سكين وما شابه).

هذا وطالبت السفارة اليمنية في القاهرة في بيان لها اليوم "كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الانجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة".

وقالت ''إنها تتابع نتائج التحقيقات بشأن العثور على اللواء المهندس حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية''.

السفارة في بيانها -اطلع عليه مأرب برس- أكدت أنها "قامت منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم".

واللواء حسن صالح فرحان بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع العسكري بوزراة الدفاع اليمنية، ينتمي الى قبيلة عبيدة في محافظة مأرب.

كان العبيدي من أبرز قادة الجيش الوطني الذين واجهوا ميليشيا الحوثي الانقلابية.اشتهر بعمله في الصناعات العسكرية منذ عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كان له دور فاعل في صناعة الدروع،أطلق اسمه على عدد من المدرعات التي تم تطويرها محليا منها (جلال1) و (جلال2)، حيث ساهم في تطوير مدرعات الجيش الوطني بمأرب.