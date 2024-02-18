بيان عاجل لسفارة اليمن في القاهرة حول مقتل اللواء في الجيش اليمني حسن العبيدي داخل شقته بالعاصمة المصرية

الأحد 18 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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أصدرت السفارة اليمنية في القاهرة بيانا قالت فيه ''إنها تتابع نتائج التحقيقات بشأن العثور على اللواء المهندس حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية''.

وعثر على مدير دائرة التصنيع العسكري لقوات الجيش اليمني، اللواء حسن فرحان بن جلال مقتولا في ظروف غامضة، داخل شقته بالعاصمة المصرية.

السفارة في بيانها -اطلع عليه مأرب برس- أكدت أنها "قامت منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم"

وطالبت "كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الانجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة".