عاجل: تصريح لمسئول في السفارة اليمنية حول آخر مستجدات مقتل اللواء العبيدي داخل شقته في مصر عاجل.. تفاصيل جديدة حول ملابسات مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي في مصر.. ما السلاح المستخدم في الجريمة ووقتها وكيف كان عندما عثر عليه؟ بيان عاجل لسفارة اليمن في القاهرة حول مقتل اللواء في الجيش اليمني حسن العبيدي داخل شقته بالعاصمة المصرية حصاد قادة من بينهم 5 ضباط كبار..والجيش يعلن عن ارتفاع خسائر القوات الإسرائيلية في غزة قمر صناعي أوروبي شارد بالفضاء يصطدم بالأرض خلال أيام الجيش السوداني يعلن الحسم العسكري بأم درمان و تقدمات غير مسبوقة جيش الاحتلال ينشئ طريقا إسفلتيا مفاجئ وسط قطاع غزة لفصل الشمال عن الجنوب لمواجهة التحديات.. الكشف عن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل السعودية تتصدر قائمة الأمم المتحدة في نمو عدد السياح الدوليين عام 2023 الكشف عن تفاصيل مشروع قرار من أول دولة عربية حول غزة.. ولماذا سيصطدم بالفيتو الأميركي
أصدرت السفارة اليمنية في القاهرة بيانا قالت فيه ''إنها تتابع نتائج التحقيقات بشأن العثور على اللواء المهندس حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية''.
وعثر على مدير دائرة التصنيع العسكري لقوات الجيش اليمني، اللواء حسن فرحان بن جلال مقتولا في ظروف غامضة، داخل شقته بالعاصمة المصرية.
السفارة في بيانها -اطلع عليه مأرب برس- أكدت أنها "قامت منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم"
وطالبت "كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الانجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة".