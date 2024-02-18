جيش الاحتلال ينشئ طريقا إسفلتيا مفاجئ وسط قطاع غزة لفصل الشمال عن الجنوب

الأحد 18 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 175

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء طريق عرضي يمتد من شرق قطاع غزة إلى غربه بهدف فصل شمال القطاع عن جنوبه. وذكر تقرير للقناة "14" العبرية، إن هدف هذا الطريق الإسفلتي هو تمكين جيش الاحتلال للتدخل السريع مستقبلا أثناء اقتحام غزة، والتعامل مع المقاومة الفلسطينية بشكل فوري.

بدأ الجيش الإسرائيلي بإقامة طريق أسفلتية من شرق القطاع الى غربه لفصل شمال القطاع عن جنوبه .

هدف هذا الطريق هو السماح للجيش الإسرائيلي بالتدخل السريع مستقبلا لإقتحام غزة والتعامل مع المقاومة الفلسطينية بشكل فوري .

وأشارت إلى أن الطريق يفصل شمال القطاع عن الجنوب من أجل التحكم في الحركة بين الجانبين والتوغل بشكل فعال بقطاع غزة، وفق ما نقلته القناة العبرية عن أحد جنود الاحتلال.

وحسب المشاهد المصورة التي بثتها القناة، يظهر دمار واسع في مباني أهالي قطاع غزة على طرفي الطريق الإسفلتي المسمى بـ "شارع 749".

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ135 ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 28 ألف شهيد، وعدد الجرحى إلى حوالي الـ 68 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة بغزة