بعد بيان حوثي ..القيادة الوسطى الأمريكية تعلن تنفيذ ضربتين ناجحتين في اليمن تحدث عن أفضل طريقة للقضاء على قدرات الحوثيين ..الرئيس العليمي: المليشيات مشروع عسكري أمنى ارهابي وليس مشروعا سياسيا صدمة مدوية لعشاق ريال مدريد جوهرة الميرنغي تستعد للمغادرة وصحيفة اسبانية شهيرة تكشف وجهته القادمة إسرائيل تسحق خطوط الغاز الاستراتيجية الإيرانية في عمق أراضيها وتعطل كلي لخطوط التصدير وطهران تتهرب من الرد وتذوب في صمتها مستقبل الديمقراطية والأحزاب السياسية اليمنية في ظل الصراع الراهن .. دراسة بحثية تركيا تكشف في المنتدى التركي السعودي للاستثمار عن خطط طموحة لاستقدام السواح السعوديين شابة سعودية تتسبب بكارثة خلال تعلمها القيادة في احد شوارع المملكة.. شاهد المبعوث الأميركي: لدينا طرق عديدة لإيصال الرسائل للحوثيين وإيران مستمرة في دعمهم دائرة المواجهة بين الحوثيين والقبائل تتسع .. بعد تنكيلهم بقبائل همدان وبني حشيش بصنعاء المليشيا تستعد لإهانة قبائل ذمار مارب برس يكشف تفاصيل مخططات إيرانية مع جناح صعدة لاستهداف الملاحة البحرية قبل طوفان الأقصى .. وخامنئي يشرف على تأهيل 200حوثي على مهارات حرب البحار بإيران
قالت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم السبت، في بيان: “نفذنا بنجاح ضربتين دفاعاً عن النفس في اليمن”.
وأضافت: “تم إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن أمس من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين“.
وتابعت: “لم يبلغ عن إصابات أو أضرار في الناقلة البريطانية بولوكس أو أي سفينة بالبحر الأحمر”.
وفي وقت سابق من السبت، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إنهم استهدفوا سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ .
ولفت في بيان إلى أن الاستهداف طال سفينة النفط (بولوكس) بعدد كبير من الصواريخ البحرية، مشيراً إلى تحقيق “إصابة دقيقة ومباشرة”.
كما جدد التأكيد على أن الجماعة سوف تستمر في عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيلية لحين وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة حسب قوله.
أتى الهجوم الحوثي بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الجمعة، إصابة سفينة بضائع بريطانية ترفع علم بربادوس بأضرار طفيفة نتيجة استهدافها بصاروخ انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 45 سفينة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة.
وعطلت الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.
في المقابل، نفذت طائرات حربية أمريكية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق متفرقة باليمن.