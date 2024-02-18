بعد بيان حوثي ..القيادة الوسطى الأمريكية تعلن تنفيذ ضربتين ناجحتين في اليمن

الأحد 18 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قالت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم السبت، في بيان: “نفذنا بنجاح ضربتين دفاعاً عن النفس في اليمن”.





وأضافت: “تم إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن أمس من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين“.

وتابعت: “لم يبلغ عن إصابات أو أضرار في الناقلة البريطانية بولوكس أو أي سفينة بالبحر الأحمر”.

وفي وقت سابق من السبت، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إنهم استهدفوا سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ .

ولفت في بيان إلى أن الاستهداف طال سفينة النفط (بولوكس) بعدد كبير من الصواريخ البحرية، مشيراً إلى تحقيق “إصابة دقيقة ومباشرة”.

كما جدد التأكيد على أن الجماعة سوف تستمر في عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيلية لحين وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة حسب قوله.

أتى الهجوم الحوثي بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الجمعة، إصابة سفينة بضائع بريطانية ترفع علم بربادوس بأضرار طفيفة نتيجة استهدافها بصاروخ انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 45 سفينة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة.

وعطلت الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.

في المقابل، نفذت طائرات حربية أمريكية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق متفرقة باليمن.



