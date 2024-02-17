صدمة مدوية لعشاق ريال مدريد جوهرة الميرنغي تستعد للمغادرة وصحيفة اسبانية شهيرة تكشف وجهته القادمة

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فجرت صحيفة اسبانية واسعة التداول مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن اقتراب رحيل نجم ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش مع نهاية الموسم الجاري 2023/2024.
وأشارت صحيفة "ريليفو" الإسبانية الى أن " مودريتش " يفكر جديا في الانتقال إلى الدوري الأمريكي أو الدوري السعودي في ختام مسيرته الحافلة، وهناك أيضا العديد من أندية الدوري السعودي تطمح لضم الكرواتي، ومن أبرزها النصر.
وبحسب ما ذكرته "ريليفو" الإسبانية فإن ريال مدريد يستعد للإعلان عن رحيل مودريتش، قبل انتهاء الموسم الجاري حيث يأتي ذلك التوجه المدريدي، لكي يتم تكريم اللاعب "جماهيريا" وليلقى وداعا كبيرا من الجماهير، نظير ما قدمه بقميص الملكي الذي استمر لأكثر من 12 عاما.
واستقر ريال مدريد علي عدم التجديد للكرواتي مودريتش، خاصة أن الأخير تلقي عروضا من الدوري السعودي والأمريكي، ليصبح بقاءه في البيرنابيو مسألة وقت مع تقدمه في العمر (38 عاما).