تركيا تكشف في المنتدى التركي السعودي للاستثمار عن خطط طموحة لاستقدام السواح السعوديين

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أعرب وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، عن أمله في قدوم مليون سياح سعودي إلى تركيا خلال العام الجاري 2024.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة في المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال المنعقد بمدينة إسطنبول بمشاركة اقتصاديين من البلدين.
وقال أرصوي إن 500 ألف سائح سعودي زاروا تركيا في العام 2022 وأن العدد ارتفع إلى 800 ألف سائح خلال العام الماضي 2023.
وأضاف: "أما في العام الجاري (2024)، فإننا نأمل قدوم مليون سائح سعودي".
ولفت إلى زيادة عدد السياح الأتراك في المملكة العربية السعودية بعد قرار منحهم التأشيرة الإلكترونية.
وأوضح أن تركيا قررت مؤخرًا إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول، معربًا عن اعتقاده أن القرار سيساهم في زيادة عدد السياح.
وفي ختام الجلسة، وقع الجانبان التركي والسعودية بروتوكول تعاون في مجال السياحة.
وانطلقت أعمال المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال في وقت سابق الجمعة بمدينة إسطنبول وسط مشاركة واسعة من البلدين.
ويشارك في المنتدى من تركيا وزيرا المالية والخزانة محمد شيمشك، والثقافة والسياحية محمد نوري أرصوي، ورئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة خلوق غورغون.
ومن الجانب السعودي، يشارك وزيرا الاستثمار خالد الفالح، والسياحة أحمد الخطيب، وعدد كبير من المسؤولين الاقتصاديين والمستثمرين