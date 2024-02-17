شابة سعودية تتسبب بكارثة خلال تعلمها القيادة في احد شوارع المملكة.. شاهد

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كشفت مشاهد مصورة لاحد مقاطع الفيديو
تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لحظة دهس سيارة لمجموعة من الأشخاص كانوا جالسين على الرصيف.
وأفادت مصادر إعلامية بأن السائق امرأة كانت بصدد تعلم القيادة، لكن يبدو أنها لم تستطع التحكم في سرعة السيارة أثناء ركنها في الموقف، فانطلقت بها بسرعة نحو مجموعة من الأشخاص، في مشهد مروع.