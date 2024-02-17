المبعوث الأميركي: لدينا طرق عديدة لإيصال الرسائل للحوثيين وإيران مستمرة في دعمهم

السبت 17 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في حديث لقناة الحرة، الأمريكية، أهمية الجهود التي تبذلها التحالف قوات التحالف في مواجهة الحوثيين في البحر الأحمر، منددا بالدور الذي تلعبه إيران لزعزعة أمن المنطقة.

وقال ليندركينغ في مقابلة ببرنامج " عاصمة القرار" على قناة الحرة: "لدينا طرق عديدة لإيصال الرسائل للحوثيين وإيران مستمرة في دعم الحوثيين".

وشدد على أن "إيران تسلح وتدرب الحوثيين وتسبب ضررا كبيرا لليمن".

وأكد أنه يتوجب "على إيران العمل على منع الحوثيين من شن هجمات في البحر الأحمر".

وأضاف "نعمل ضمن التحالف على ضرب القدرات العسكرية للحوثيين التي تستهدف السفن في البحر الأحمر".

وشدد المسؤول الأميركي على أن "أفعال التحالف الدولي لها تأثير واضح على قدرات الحوثيين العسكرية".

وفي بداية فبراير الحالي، أكد ليندركينغ أن جهودا دبلوماسية "تُبذل لمحاولة الحد من نشاط الحوثيين بما يساعد على تحسين الوضع" في البحر الأحمر.

وأضاف ليندركينغ في تصريحات مسجلة لمعهد الشرق الأوسط نقلتها رويترز "نحن بحاجة إلى رؤية تهدئة جادة في غزة"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يعمل بجد على ذلك