المبعوث الأميركي: لدينا طرق عديدة لإيصال الرسائل للحوثيين وإيران مستمرة في دعمهم دائرة المواجهة بين الحوثيين والقبائل تتسع .. بعد تنكيلهم بقبائل همدان وبني حشيش بصنعاء المليشيا تستعد لإهانة قبائل ذمار مارب برس يكشف تفاصيل مخططات إيرانية مع جناح صعدة لاستهداف الملاحة البحرية قبل طوفان الأقصى .. وخامنئي يشرف على تأهيل 200حوثي على مهارات حرب البحار بإيران 3 سفن حربية من فرنسا وإيطاليا وألمانيا في طريقها الآن إلى البحر الأحمر مارب برس يكشف عن إنشاء الحوثيين جهازا استخباراتبا جديدا للتجسس على ابناء القبائل في مناطق سيطرتهم مصادر أمريكية: الحرس الثوري الإيراني موجودون في اليمن يعملون مع الحوثيين وهذه مهماتهم الرئيس العليمي يهاتف الفريق علي محسن الأحمر معزيا بوفاة زوجته عاجل/ الرئيس اليمني من ميونخ: ''الضربات الجوية على الحوثيين لا تكفي وهذا ما نطلبه للقضاء عليهم'' أول تحرك رسمي للحكومة الشرعية يستهدف الحوثيين مع بدء سريان قرار تصنيفهم ''جماعة إرهابية'' الجيش الإسرائيلي يستخدم تقنيات متطورة لاختراق الهواتف وتنفيذ الاغتيالات
أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في حديث لقناة الحرة، الأمريكية، أهمية الجهود التي تبذلها التحالف قوات التحالف في مواجهة الحوثيين في البحر الأحمر، منددا بالدور الذي تلعبه إيران لزعزعة أمن المنطقة.
وقال ليندركينغ في مقابلة ببرنامج " عاصمة القرار" على قناة الحرة: "لدينا طرق عديدة لإيصال الرسائل للحوثيين وإيران مستمرة في دعم الحوثيين".
وشدد على أن "إيران تسلح وتدرب الحوثيين وتسبب ضررا كبيرا لليمن".
وأكد أنه يتوجب "على إيران العمل على منع الحوثيين من شن هجمات في البحر الأحمر".
وأضاف "نعمل ضمن التحالف على ضرب القدرات العسكرية للحوثيين التي تستهدف السفن في البحر الأحمر".
وشدد المسؤول الأميركي على أن "أفعال التحالف الدولي لها تأثير واضح على قدرات الحوثيين العسكرية".
وفي بداية فبراير الحالي، أكد ليندركينغ أن جهودا دبلوماسية "تُبذل لمحاولة الحد من نشاط الحوثيين بما يساعد على تحسين الوضع" في البحر الأحمر.
وأضاف ليندركينغ في تصريحات مسجلة لمعهد الشرق الأوسط نقلتها رويترز "نحن بحاجة إلى رؤية تهدئة جادة في غزة"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يعمل بجد على ذلك