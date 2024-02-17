السبت 17 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفادت قناة العربية في نبأ عاجل، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، أن هناك 3 سفن حربية من فرنسا وإيطاليا وألمانيا في طريقها الآن إلى البحر الأحمر.

وكانت قد أعلنت هيئة البحرية البريطانية، الجمعة عن بلاغ جديد حول حادث على بُعد 72 ميلا بحريا من ميناء المخا اليمني، وفقا لوكالة رويترز.

وأفادت القيادة الوسطى الأمريكية، ظهر اليوم، إطلاق صاروخ مضاد للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين بالبحر الأحمر على سفينة شحن بريطانية، وفقًا لوكالة رويترز.

ولفتت القيادة الأمريكية أنها نفذت أمس ضربتين ضد 3 صواريخ كروز مضادة للسفن في مناطق الحوثيين باليمن.