مصر تنفي موافقتها المشاركة في تهجير الفلسطينيين والسيسي يسجل موقفا شجاعا الرئيس العليمي يهاتف الفريق علي محسن الأحمر معزيا بوفاة زوجته عاجل/ الرئيس اليمني من ميونخ: ''الضربات الجوية على الحوثيين لا تكفي وهذا ما نطلبه للقضاء عليهم'' أول تحرك رسمي للحكومة الشرعية يستهدف الحوثيين مع بدء سريان قرار تصنيفهم ''جماعة إرهابية'' الجيش الإسرائيلي يستخدم تقنيات متطورة لاختراق الهواتف وتنفيذ الاغتيالات الجيش الإسرائيلي يهاجم أنابيب غاز رئيسية في إيران واشنطن تعلن إمداد تل أبيب بأسلحة قيمتها عشرات ملايين الدولارات إيلون ماسك يفضح الرقابة التي تمارسها الحكومة الأمريكية غوغل تعلن عن تعزز حماية أجهزة أندرويد تحدث عن خسائر إسرائيلية غير مسبوقة .. أبو عبيدة يكشف ما ينتظر جيش العدو الصهيوني في العقد القتالية - فيديو
عزى الدكتور رشاد العليمي ،رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الاحمر وذلك بوفاة زوجته.
وقالت وكالة سبأ ان الرئيس العليمي اجرى اليوم السبت اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الجمهورية السابق الفريق علي محسن صالح الاحمر، عزاه فيه بوفاة زوجته الفاضلة.
وخلال الاتصال اعرب رئيس العليمي باسمه واعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه ومواساته للفريق على محسن صالح وابنائه وجميع افراد عائلته بهذا المصاب الاليم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
والفريق علي محسن واحد من الشخصيات العسكرية البارزة تقلد عدة مناصب كان اخرها نائبا للرئيس هادي، ويقيم حاليا مع افراد اسرته في السعودية.