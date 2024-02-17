الرئيس العليمي يهاتف الفريق علي محسن الأحمر معزيا بوفاة زوجته

السبت 17 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 412

عزى الدكتور رشاد العليمي ،رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الاحمر وذلك بوفاة زوجته.

وقالت وكالة سبأ ان الرئيس العليمي اجرى اليوم السبت اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الجمهورية السابق الفريق علي محسن صالح الاحمر، عزاه فيه بوفاة زوجته الفاضلة.

وخلال الاتصال اعرب رئيس العليمي باسمه واعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه ومواساته للفريق على محسن صالح وابنائه وجميع افراد عائلته بهذا المصاب الاليم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

والفريق علي محسن واحد من الشخصيات العسكرية البارزة تقلد عدة مناصب كان اخرها نائبا للرئيس هادي، ويقيم حاليا مع افراد اسرته في السعودية.