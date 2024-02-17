أول تحرك رسمي للحكومة الشرعية يستهدف الحوثيين مع بدء سريان قرار تصنيفهم ''جماعة إرهابية''

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وجهت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) عددا من المذكرات الرسمية إلى إدارات كبريات منصات التواصل الاجتماعي (إكس،فيسبوك،يوتيوب،..) تطالبها بحظر محتوى حسابات جماعة الحوثي، التي دخل تصنيفها جماعة إرهابية عالمية حيز التنفيذ الجمعة.
وأكدت الحكومة في مذكراتها تورط صفحات جماعة الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص (قيادات، إعلاميين، نشطاء) التي تستخدمها الجماعة كمنابر لنشر الأفكار الإرهابية، والترويج لخطاب الكراهية، والتحريض على العنف والقتل وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في محارق الموت، بالإضافة إلى التحريض على استهداف السفن التجارية.
واعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مليشيات الحوثي الارهابية دخلت، امس الجمعة، حيز التنفيذ.
وكانت الحكومة الأمريكية قد قالت الشهر الماضي إنها ستعيد إدراج مليشيا الحوثي على قائمة الجماعات الإرهابية.