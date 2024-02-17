واشنطن تعلن إمداد تل أبيب بأسلحة قيمتها عشرات ملايين الدولارات

السبت 17 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وأسلحة أخرى إلى دولة الاحتلال بهدف تعزيز ترسانتها العسكرية.

ويأتي ذلك على الرغم من جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة أن الشحنة المقترحة تشمل قنابل إم.كيه-82 وذخائر الهجوم المباشر المشترك كيه.إم.يو-572، التي توفر توجيها دقيقا للقنابل، إضافة إلى صمامات قنابل إف.إم.يو-139.

ولفتت إلى أن قيمة الشحنة تقدر بنحو "عشرات الملايين

ووفقا للتقرير، أشار مسؤول أمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس الشحنة المقترحة، مشيرا إلى أن تفاصيل الاقتراح قد تتغير قبل عرضه على زعماء الكونجرس للموافقة.

يأتي هذا في سياق تصاعد الانتقادات التي تواجهها إدارة بايدن بسبب استمرار توريد الأسلحة إلى دولة الاحتلال، حيث يتزايد الاتهام بأن الأسلحة الأمريكية تستخدم في ضربات تسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين.

وفي ديسمبر 2023، تجنبت إدارة بايدن مراجعة الكونجرس لمبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال مرتين.

وتمنح الولايات المتحدة "إسرائيل" 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل الفتاكة، والتي تسببت في سقوط آلاف الشهداء والمصابين الفلسطينيين، فيما طلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار