إيلون ماسك يفضح الرقابة التي تمارسها الحكومة الأمريكية

السبت 17 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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انتقد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، سياسة الرقابة التي تمارسها الحكومة الأمريكية، وأعرب عن استغرابه من قوة الرقابة التي تفرضها السلطات على حرية الرأي.

وقال ماسك إن "المجتمع لا يزال لا يفهم حتى جزءا صغيرا من قوة المجمع الصناعي الحكومي الرقابي".

وأضاف أنه "كما كان متوقعا، بدأت أنا وشركاتي نتعرض لهجوم مستمر بمجرد فرض الرقابة على هذه المنصة (شبكة إكس)"، متسائلا: "إلى أي مدى سيذهبون لإيقافي؟".

جاء ذلك تعليقا على منشور لرجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس، الذي كتب أنه سعيد بالعيش في الولايات المتحدة لأنه في هذا البلد "يتمتع بحرية التعبير والتحرر من الاضطهاد السياسي"، على الرغم من أن "الديمقراطيين يحاولون كل يوم تقويض هذه الحقوق."

وفي وقت سابق نشرت منصة "إكس" الذي يملكها إيلون ماسك، مقابلة أجراها الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كارلسون في وقت سابق إنه يتعرض لمضايقات من الحكومة الأمريكية على خلفية المقابلة الصحفية مع الرئيس الروسي.

وأضاف أنه كان يحاول الحصول على هذه المقابلة لمدة ثلاث سنوات، وقد منعته حكومة الولايات المتحدة من القيام بذلك من خلال التجسس على اتصالاته وتسريبها إلى صحيفة "نيويورك تايمز