غوغل تعلن عن تعزز حماية أجهزة أندرويد

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ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن غوغل عدّلت ميزة "التصفح الآمن" في Chrome لتعمل بشكل أفضل مع أجهزة أندرويد.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها غوغل فإن التعديلات التي أدخلتها على ميزة Safe Browsing ستجعلها أكثر فاعلية، وستزيد من مستوى الأمان، وستجعل التصفح أكثر سرعة مع Chrome، وأن هذه الميزة ستتوفر لمستخدمي المتصفح عبر الأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد.
والإصدار الجديد من Safe Browsing لا يعرض على المستخدم أي إشعارات حول صفحة الإنترنت التي يستخدمها حتى يتم التحقق من سلامتها كليا، وستظهر تحذيرات للمستخدم فقط في حال اكتشاف الميزة أن الصفحة غير آمنة.
وأشارت غوغل إلى أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها على الميزة المذكورة ستساعدها باختبار خوارزميات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وستكون هذه الخوارزميات مفيدة في حماية المستخدمين من الهجمات الاحتيالية عبر الإنترنت.
وحول هذا الأمر قالت غوغل على مواقعها الرسمية:" يساعد التصفح الآمن من غوغل على حماية أكثر من خمسة مليارات جهاز يوميا من خلال عرض تحذيرات للمستخدمين عندما يحاولون الانتقال إلى مواقع خطيرة أو تنزيل ملفات خطرة.
هذه التقنيات تقوم أيضا بإخطار مشرفي المواقع عند تعرض مواقعهم الإلكترونية للاختراق، وتساعدهم في تشخيص المشكلة وحلها حتى يبقى مستخدمي المواقع في أمان