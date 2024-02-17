سفارة اليمن بالرياض تحدد موعد إطلاقها لخدمة تقديم الوكالات عبر المنصة الالكترونية

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اعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض لأبناء الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية بان السفارة ومواصلة للجهود التي تقوم بها لتيسير المعاملات للأخوة المغتربين ستطلق خدمة تقديم الوكالات عبر المنصة الإليكترونية.
وذكرت السفارة في منشور لها عبر حسابها على منصة اكس بأنها ستطلق خدمة تقديم الوكالات عبر المنصة الالكترونية اعتبارا من يوم الاحد 8 شعبان 1445 م الموافق 18/2/2024 م.
واشارت بان التقديم سيكون متاحاً للوكالات سواء كانت خاصة او عامة وفقا للنماذج المعدة لها مسبقا واختيارها من قائمة الخدمات الإلكترونية في القائمة الرئيسة لموقع السفارة على الانترنت.