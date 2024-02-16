عاجل ..جماعة الحوثي تصدر غدا قانون غير مسبوق ومثير للجدل للرد على القرار الأمريكي بتصنيفها منظمة إرهابية عالمية وزير السياحة السعودي: الاستثمار في تركيا فرصة ذهبية وهي من أفضل الدول التي تنفذ هذه المشاريع ماذا يعني تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية عالمية؟ وماهي الأهداف من تصنيفهم كإرهابيين وفق التصنيف الإمريكي؟ عاجل: مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس عن أول رد لجماعة الحوثي على بدء سريان القرار الأمريكي بتصنيفها منظمة إرهابية الإدارة الأمريكية تعلن دخول العقوبات الأمريكية على الحوثيين حيز التنفيذ تدابير أمريكية لمواجهة أي تصعيد انتقامي لميلشيا الحوثي ردا على بدا سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية عالمية المبعوث الأميركي لليمن .. سنواصل ضرب الحوثيين وندعوهم للعودة إلى عملية السلام دولة خليجية تدخل خط المواجهة وتضغط على تأجيل القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية مقتل نجل رئيس حزب الإصلاح بمحافظة تعز مؤشر عالمي مختص بقياس الرخاء يصطدم اليمنيين للمرة الـ14 تواليا.. وهذا ترتيب اليمن عربيا وعالميا
خلافا للإجراءات الدستورية التي تحصر المصادقة على القوانين الجديدة في مجلس النواب . وتأكيدا لما نشره مارب برس في وقت سابق أعلن مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين أن رئيس ما يسمي بـ""المجلس السياسي الأعلى" "مهدي المشاط" سيصادق غدا على مشروع "قانون الدول والكيانات المعادية للجمهورية اليمنية" والذي تم اعداده بوتيرة عاجلة للرد على قرار الخارجية الأمريكية بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية .
وأكد المصدر في تصريح للنسخة الحوثية من وكالة سبأ إن "المشاط سيصدر أيضا قرارا رئاسيا بإنشاء مركز العمليات الإنسانية، والذي سيساهم في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية على المدنيين والأعيان المدنية.
واعتبرت مصادر مطلعة بصنعاء في تصريح لـ"مأرب برس" أن مصادقة رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي الأعلى على "قانون الدول والكيانات المعادية للجمهورية اليمنية" يمثل مخالفة قانونية ودستورية حيث يجب ان تتم المصادقة من قبل مجلس النواب قبيل رفع القانون بعد المصادقة لرئيس المجلس السياسي الأعلى لإصدار قرارا باعتماده .
وأشارت المصادر الى أنه وبالرغم من صدور توجيهات من زعيم الحوثيين بإحالة القانون الجديد لمجلس النواب المنتهية ولايته بصنعاء للمصادقة عليه ومن ثم استكمال إجراءت صدوره ألا انه تم اختصار الإجراءات واعتباره القانون بانه استثنائي ومن ثم الاكتفاء بإقراره من قبل رئاسة المجلس السياسي الأعلى.