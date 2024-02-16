عاجل ..جماعة الحوثي تصدر غدا قانون غير مسبوق ومثير للجدل للرد على القرار الأمريكي بتصنيفها منظمة إرهابية عالمية

الجمعة 16 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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خلافا للإجراءات الدستورية التي تحصر المصادقة على القوانين الجديدة في مجلس النواب . وتأكيدا لما نشره مارب برس في وقت سابق أعلن مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين أن رئيس ما يسمي بـ""المجلس السياسي الأعلى" "مهدي المشاط" سيصادق غدا على مشروع "قانون الدول والكيانات المعادية للجمهورية اليمنية" والذي تم اعداده بوتيرة عاجلة للرد على قرار الخارجية الأمريكية بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية .

وأكد المصدر في تصريح للنسخة الحوثية من وكالة سبأ إن "المشاط سيصدر أيضا قرارا رئاسيا بإنشاء مركز العمليات الإنسانية، والذي سيساهم في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية على المدنيين والأعيان المدنية.

واعتبرت مصادر مطلعة بصنعاء في تصريح لـ"مأرب برس" أن مصادقة رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي الأعلى على "قانون الدول والكيانات المعادية للجمهورية اليمنية" يمثل مخالفة قانونية ودستورية حيث يجب ان تتم المصادقة من قبل مجلس النواب قبيل رفع القانون بعد المصادقة لرئيس المجلس السياسي الأعلى لإصدار قرارا باعتماده .

وأشارت المصادر الى أنه وبالرغم من صدور توجيهات من زعيم الحوثيين بإحالة القانون الجديد لمجلس النواب المنتهية ولايته بصنعاء للمصادقة عليه ومن ثم استكمال إجراءت صدوره ألا انه تم اختصار الإجراءات واعتباره القانون بانه استثنائي ومن ثم الاكتفاء بإقراره من قبل رئاسة المجلس السياسي الأعلى.