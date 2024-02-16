ماذا يعني تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية عالمية؟ وماهي الأهداف من تصنيفهم كإرهابيين وفق التصنيف الإمريكي؟

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الليله دخول العقوبات الأمريكية على الحوثيين حيز التنفيذ،.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد اعلنت قبل 30 يوما انها ستصنف جماعة الحوثي في اليمن "جماعة إرهابية عالمية".
وقالت الخارجية الأميركية في وقت سابق إنها تعمل على الحد من تداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على اليمنيين، وإنها ستتخذ خطوات إضافية ضد الحوثيين عند الضرورة.
وأكدت الخارجية الأميركية أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية سيحد من تمويلهم، لافتة إلى أن الحوثيين عززوا من قدرتهم بعد شطبهم من قائمة الإرهاب في أول مرة، كما تعهدت الخارجية الأميركية بأن واشنطن ستفرض عقوبات على كل من يدعم الحوثيين.
ويحول إدراج جماعة الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية دون وصولها إلى النظام المالي العالمي، فضلا عن عقوبات أخرى.
ولكن ما الفرق بين تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية وتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية؟
يعتبر تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية بشكل خاص تحت أمر تنفيذي، أقل حدة من تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية. وتحت التصنيف الجديد سيتم تجميد جميع أصول الأفراد أو الكيان المدرج ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة ويمنع الأشخاص الأميركيون من المشاركة في أي معاملات مالية أو تجارية معهم.
وذكر مسؤول أميركي أن الهدف من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية هو "القضاء على تمويلهم وتسليحهم"، مشيرا إلى أن هجماتهم على القوات العسكرية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن "تعريف حرفي للإرهاب".
وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.