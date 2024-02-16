عاجل: مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس عن أول رد لجماعة الحوثي على بدء سريان القرار الأمريكي بتصنيفها منظمة إرهابية عاجل الإدارة الأمريكية تعلن دخول العقوبات الأمريكية على الحوثيين حيز التنفيذ تدابير أمريكية لمواجهة أي تصعيد انتقامي لميلشيا الحوثي ردا على بدا سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية عالمية المبعوث الأميركي لليمن .. سنواصل ضرب الحوثيين وندعوهم للعودة إلى عملية السلام دولة خليجية تدخل خط المواجهة وتضغط على تأجيل القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية مقتل نجل رئيس حزب الإصلاح بمحافظة تعز مؤشر عالمي مختص بقياس الرخاء يصطدم اليمنيين للمرة الـ14 تواليا.. وهذا ترتيب اليمن عربيا وعالميا الرئيس العليمي يلتقي في ميونخ مسئول بحريني كبير ويناقش معه هجمات الحوثيين أجندات زيارة الرئيس العليمي الى ميونخ رئيس الأركان يشهد تخرج دفعة الشهيد اللواء الركن محمد مشلي الحرملي
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن أول رد من جماعة الحوثي على بدا سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية عالمية الذي دخل حيز التنفيذ اليوم .
وأكدت المصادر لـ" مأرب برس" ان جماعة الحوثي استكملت اعداد قانون جديد يحمل اسم " قانون تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية" والذي تم صياغته من قبل لجنة قانونية شكلت بناء على توجيهات رئيس ما يسمي ب"المجلس السياسي الأعلى " " مهدي المشاط".
وأشارت المصادر الى أن توجيهات من قيادة جماعة الحوثي لمجلس النواب بصنعاء الخاضع لسيطرة الميلشيا للمصادقة على القانون الجديد قبيل اصدار وزارة الخارجية بصنعاء قرارا مماثلا للقرار الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يتضمن تصنيف الولايات المتحدة وبريطانيا كدول راعية للإرهاب بموجب القانون الجديد .
ولفتت المصادر الى ان سيتم الإعلان رسميا عن قرار تصنيف الولايات المتحدة وبريطانيا كدول راعية للإرهاب بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بإقرار القانون الجديد من قبل مجلس النواب المنتهية ولايته بصنعاء .