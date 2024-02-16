عاجل الإدارة الأمريكية تعلن دخول العقوبات الأمريكية على الحوثيين حيز التنفيذ

الجمعة 16 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية دخول العقوبات الأمريكية على الحوثيين حيز التنفيذ،.

وكان البنتاجون أعلن تقليص قدرات الحوثيين للهجوم على السفن، وتركيزه على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال البنتاجون: "سنواصل حث إسرائيل على التزام قوانين النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي، ونعمل على إعادة الهدوء إلى المنطقة للمضي قدما في حل الدولتين".

وتابع البنتاجون: "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا مع إسرائيل بأننا لا نريد أن نرى خسائر بين المدنيين في قطاع غزة، ونشعر بالقلق إزاء ما يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونكثف جهودنا لمنع توسع النزاع خارج غزة