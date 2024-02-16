عاجل: مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس عن أول رد لجماعة الحوثي على بدء سريان القرار الأمريكي بتصنيفها منظمة إرهابية عاجل الإدارة الأمريكية تعلن دخول العقوبات الأمريكية على الحوثيين حيز التنفيذ تدابير أمريكية لمواجهة أي تصعيد انتقامي لميلشيا الحوثي ردا على بدا سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية عالمية المبعوث الأميركي لليمن .. سنواصل ضرب الحوثيين وندعوهم للعودة إلى عملية السلام دولة خليجية تدخل خط المواجهة وتضغط على تأجيل القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية مقتل نجل رئيس حزب الإصلاح بمحافظة تعز مؤشر عالمي مختص بقياس الرخاء يصطدم اليمنيين للمرة الـ14 تواليا.. وهذا ترتيب اليمن عربيا وعالميا الرئيس العليمي يلتقي في ميونخ مسئول بحريني كبير ويناقش معه هجمات الحوثيين أجندات زيارة الرئيس العليمي الى ميونخ رئيس الأركان يشهد تخرج دفعة الشهيد اللواء الركن محمد مشلي الحرملي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية دخول العقوبات الأمريكية على الحوثيين حيز التنفيذ،.
وكان البنتاجون أعلن تقليص قدرات الحوثيين للهجوم على السفن، وتركيزه على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
وقال البنتاجون: "سنواصل حث إسرائيل على التزام قوانين النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي، ونعمل على إعادة الهدوء إلى المنطقة للمضي قدما في حل الدولتين".
وتابع البنتاجون: "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا مع إسرائيل بأننا لا نريد أن نرى خسائر بين المدنيين في قطاع غزة، ونشعر بالقلق إزاء ما يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونكثف جهودنا لمنع توسع النزاع خارج غزة