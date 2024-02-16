تدابير أمريكية لمواجهة أي تصعيد انتقامي لميلشيا الحوثي ردا على بدا سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية عالمية المبعوث الأميركي لليمن .. سنواصل ضرب الحوثيين وندعوهم للعودة إلى عملية السلام دولة خليجية تدخل خط المواجهة وتضغط على تأجيل القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية مقتل نجل رئيس حزب الإصلاح بمحافظة تعز مؤشر عالمي مختص بقياس الرخاء يصطدم اليمنيين للمرة الـ14 تواليا.. وهذا ترتيب اليمن عربيا وعالميا الرئيس العليمي يلتقي في ميونخ مسئول بحريني كبير ويناقش معه هجمات الحوثيين أجندات زيارة الرئيس العليمي الى ميونخ رئيس الأركان يشهد تخرج دفعة الشهيد اللواء الركن محمد مشلي الحرملي واشنطن تشن هجوماً على سفينة تجسس إيرانية كانت تزود الحوثيين بمعلومات استخباراتية أخيرا ..قطار باريس السريع يحسم قراره بالانتقال لنادي أحلامه ويتنازل عن 80 مليون لتجديد عقده مع باريس سان جرمان
يبدأ اليوم الجمعة سريان قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية عالمية وهو سيترتب عنه تداعيات سياسية وقانونية ستضفي تعقيدات إضافية للمسار السياسي المتعثر بفعل تعنت الميلشيا منذ ثمان سنوات.
ونقل مراسل قناة " الحدث " عن مسئول في وزارة الخارجية الامريكية تأكيده على ان قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الذي دخل حيز اليوم سيطبق على الميلشيا ومن حلفها إيران لمنع حصولها على أي شحنات أسلحة جديدة مشيرا الى أنه منح الحوثيين مهلة شهر للتراجع عن التصعيد وشن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثل سابقة تاريخية حيث لم يتم إعطاء أي مهلة زمنية لاي جماعة أو كيان مسلح ادرج ضمن قائمة الإرهاب الدولية .
وكشف المسئول في الخارجية الأمريكية عن تدابير احترازية أمريكية طارئة لمواجهة أي تصعيد في وتيرة الهجمات التي تشنها ميلشيا الحوثي ضد السفن والقوات الأمريكية في البجر الأحمر والمنطقة وهو ما يتوقع ان تقدم عليه الميلشيا خلال الساعات والأيام القادمة ردا على بدا سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية عالمية .