تدابير أمريكية لمواجهة أي تصعيد انتقامي لميلشيا الحوثي ردا على بدا سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية عالمية

الجمعة 16 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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يبدأ اليوم الجمعة سريان قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية عالمية وهو سيترتب عنه تداعيات سياسية وقانونية ستضفي تعقيدات إضافية للمسار السياسي المتعثر بفعل تعنت الميلشيا منذ ثمان سنوات.

ونقل مراسل قناة " الحدث " عن مسئول في وزارة الخارجية الامريكية تأكيده على ان قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الذي دخل حيز اليوم سيطبق على الميلشيا ومن حلفها إيران لمنع حصولها على أي شحنات أسلحة جديدة مشيرا الى أنه منح الحوثيين مهلة شهر للتراجع عن التصعيد وشن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثل سابقة تاريخية حيث لم يتم إعطاء أي مهلة زمنية لاي جماعة أو كيان مسلح ادرج ضمن قائمة الإرهاب الدولية .

وكشف المسئول في الخارجية الأمريكية عن تدابير احترازية أمريكية طارئة لمواجهة أي تصعيد في وتيرة الهجمات التي تشنها ميلشيا الحوثي ضد السفن والقوات الأمريكية في البجر الأحمر والمنطقة وهو ما يتوقع ان تقدم عليه الميلشيا خلال الساعات والأيام القادمة ردا على بدا سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية عالمية .