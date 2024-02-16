تدابير أمريكية لمواجهة أي تصعيد انتقامي لميلشيا الحوثي ردا على بدا سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية عالمية المبعوث الأميركي لليمن .. سنواصل ضرب الحوثيين وندعوهم للعودة إلى عملية السلام دولة خليجية تدخل خط المواجهة وتضغط على تأجيل القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية مقتل نجل رئيس حزب الإصلاح بمحافظة تعز مؤشر عالمي مختص بقياس الرخاء يصطدم اليمنيين للمرة الـ14 تواليا.. وهذا ترتيب اليمن عربيا وعالميا الرئيس العليمي يلتقي في ميونخ مسئول بحريني كبير ويناقش معه هجمات الحوثيين أجندات زيارة الرئيس العليمي الى ميونخ رئيس الأركان يشهد تخرج دفعة الشهيد اللواء الركن محمد مشلي الحرملي واشنطن تشن هجوماً على سفينة تجسس إيرانية كانت تزود الحوثيين بمعلومات استخباراتية أخيرا ..قطار باريس السريع يحسم قراره بالانتقال لنادي أحلامه ويتنازل عن 80 مليون لتجديد عقده مع باريس سان جرمان
كشف مصادر عسكرية عن استعدادات عسكرية وشيكة لميلشيا الحوثي عقب سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية عالمية الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.
وأكد تقرير لوكالة " شيبا انتلجنس" إن الحوثيين كثفوا من نشر منصات إطلاق الصواريخ استعداداً لهجمات مكثفة من قبل القوات الدولية في البحر الأحمر.
وأشار التقرير – الذي اطلع عليه مأرب برس- إلى أن سلطنة عمان اجرت محادثات غير معلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأجيل موعد بدا سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة مشيرا الى أن السلطنة حذرت من أن سريان القرار سيتسبب في إخراج عملية السلام في اليمن عن مسارها.
وأشارت المصادر إلى أن واشنطن جددت التأكيد على ضرورة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر دون أن تتعهد بتأجيل إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب التي ستدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة 16 فبراير.