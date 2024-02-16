دولة خليجية تدخل خط المواجهة وتضغط على تأجيل القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية

الجمعة 16 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 1654

كشف مصادر عسكرية عن استعدادات عسكرية وشيكة لميلشيا الحوثي عقب سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية عالمية الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وأكد تقرير لوكالة " شيبا انتلجنس" إن الحوثيين كثفوا من نشر منصات إطلاق الصواريخ استعداداً لهجمات مكثفة من قبل القوات الدولية في البحر الأحمر.

وأشار التقرير – الذي اطلع عليه مأرب برس- إلى أن سلطنة عمان اجرت محادثات غير معلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأجيل موعد بدا سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة مشيرا الى أن السلطنة حذرت من أن سريان القرار سيتسبب في إخراج عملية السلام في اليمن عن مسارها.

وأشارت المصادر إلى أن واشنطن جددت التأكيد على ضرورة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر دون أن تتعهد بتأجيل إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب التي ستدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة 16 فبراير.