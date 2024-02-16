مقتل نجل رئيس حزب الإصلاح بمحافظة تعز

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قالت مصادر محلية لموقع مأرب برس اليوم الجمعة ان نجل، رئيس المكتب التنفيذي للاصلاح بمحافظة تعز استشهد بانفجار لغم أرضي.
وذكرت المصادر بأن الشاب (عبدالله) وهو نجل رئيس حزب الاصلاح بتعز عبدالحافظ الفقيه ،قتل في جبهة المطار القديم إثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي غرب المدينة.