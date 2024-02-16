مؤشر عالمي مختص بقياس الرخاء يصطدم اليمنيين للمرة الـ14 تواليا.. وهذا ترتيب اليمن عربيا وعالميا

الجمعة 16 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تذيلت اليمن، مؤشر ليغاتوم كأقل دول العالم رخاءً عام 2023م، إلى جانب جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وأفغانستان، فيما تصدرت الدنمارك القائمة كأكثر الدول رخاء في العالم.

وحلت اليمن كأقل الدول العربية رخاءً وازدهارا لعام 2023، وفي المرتبة قبل الأخيرة عالمياً للمرة الـ14 على التوالي.

ويصنف معهد ليغاتوم ومقره المملكة المتحدة، 167 دولة. ويقيس عدة معايير أهمها مدى جودة الاقتصاد، وسهولة ممارسة الأعمال، وتحقيق الأمن والأمان والرعاية الصحية والتعليم، وبيئة الأعمال والحوكمة وكذلك الحريات الشخصية.

وللعام الثالث على التوالي، يجد مؤشر ليغاتوم للرخاء لعام 2023 أن الرخاء أو الازدهار لا يزال في حالة استقرار في جميع أنحاء العالم، والسبب الرئيسي هو الاتجاه العام نحو تدهور المؤسسات والعمليات الديمقراطية.

وفي أعلى المؤشر، تحسن الرخاء في أوروبا الغربية بشكل أسرع قليلاً منه في أمريكا الشمالية. وفي السنوات الأخيرة، تراجعت أمريكا الشمالية من المركز الأول؛ بسبب تدهور السلامة والأمن.

فالدول التي تصدرت المركز الأول لأكثر دول العالم رخاءً وازدهاراً في 2023 هي: الدنمارك، وتلتها السويد (2) وبعدها النرويج (3)، وفنلندا (4) وسويسرا (5).

أما الدول التي جاءت في ذيل المؤشر هي: جنوب السودان (167)، اليمن (166)، جمهورية إفريقيا الوسطى (165)، أفغانستان (164).

ومنذ عام 2013، تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الركود؛ بسبب تدهور السلامة والأمن وتدهور الحوكمة، وتشهد اليمن صراعا مسلحا فجره الحوثيون باجتياح صنعاء والمدن في سبتمبر 2014م.

وحسب التقرير، فإن نقاط الضعف الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تكمن في المؤسسات، وقد تدهورت أكثر من غيرها في مجالات السلامة والأمن والحرية الشخصية والحوكمة، كما أنها تحتل المرتبة الأخيرة أو الثانية قبل الأخيرة لكل من هذه الركائز.

وقد شهدت المنطقة تصاعد الإرهاب والصراع، والمزيد من القمع لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتفاقم المساءلة السياسية والقيود التنفيذية. ونتيجة لذلك، تراجعت المنطقة أكثر عن بقية العالم.

ومع ذلك، فقد شهدت بعض التحسن في التعليم من خلال تحسين مهارات البالغين، والتعليم ما قبل الابتدائي، وظروف المعيشة بسبب تحسن الترابط والحماية من الضرر، فضلاً عن الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول العربية والـ 44 عالمياً بقائمة مؤشر أكثر دول العالم رخاءً وازدهاراً في 2023. وحلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ 46 عالميا، بعدها الكويت بالمركز الـ60 عالميا، ثم البحرين في المرتبة 62 عالميا، وحلت سلطنة عمان بالمركز الـ67 عالميا والخامس عربيا، ثم السعودية في المرتبة الـ79 عالميا والسادسة عربيا.