الرئيس العليمي يلتقي في ميونخ مسئول بحريني كبير ويناقش معه هجمات الحوثيين

الجمعة 16 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مملكة البحرين، مثنيا على الدعم السياسي الذي تقدمه المملكة للشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف المحافل الاقليمية والدولية.

واستقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمقر اقامته في مدينة ميونيخ الالمانية، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني وذلك على هامش اعمال مؤتمر الامن الدولي الذي انطلقت اعماله اليوم الجمعة.

وتطرق اللقاء الى مستجدات الوضع اليمني، والمواقف المشتركة للبلدين الشقيقين ازاء التطورات الاقليمية وهجمات المليشيات الحوثية الارهابية على الامن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية والانسانية والسلم والامن الدوليين.

يذكر ان البحرين هي احدى الدول التي انضمت الى عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات" لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ، وضمت إلى جانب الولايات المتحدة كل من: "المملكة المتحدة، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا".

و في اللقاء نقل وزير الخارجية البحريني للرئيس تحيات الملك حمد بن عيسى ال خليفة، وتمنياته واعضاء مجلس القيادة الرئاسي موفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني، الامن، والاستقرار، والسلام.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الوزير الزياني، نقل تحياته وأعضاء المجلس إلى القيادة البحرينية، وتمنياته لها وافر الصحة والعافية، ولشعب البحرين الشقيق كل التقدم والرخاء.

كما جدد الرئيس خالص تعازيه في استشهاد احد ضباط قوة دفاع البحرين بهجوم ارهابي أثناء أدائه لمهام عمله في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.