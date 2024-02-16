أجندات زيارة الرئيس العليمي الى ميونخ

الجمعة 16 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة سبأ ان الرئيس العليمي سيكون متحدثا رئيسيا الى المؤتمر العالمي في ميونخ في فعالية نقاشية حول اليمن والوضع في البحر الاحمر، وخليج عدن، والدور المطلوب من المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية، وتعزيز سيادتها على سواحلها ومياهها الاقليمية.

كما يستعرض الرئيس مستجدات الاوضاع اليمنية، بما في ذلك المساعي الاممية لاحياء مسار السلام، وانهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، بناء على الجهود الحميدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وسيلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش المؤتمر بعدد من القادة والفعاليات الدولية المشاركة في التجمع العالمي العريق لتشارك وجهات النظر حول التحديات المشتركة، وسبل تنسيق المواقف والرؤى على مختلف المستويات.

ويعد مؤتمر ميونيخ اكبر حدث حول السياسة الامنية في العالم، الذي يركز في مداولاته على الازمات الامنية الراهنة والتحديات المستقبلية للسلم والامن الدوليين.

ووصل العليمي امس الخميس مدينة ميونيخ الالمانية، للمشاركة في مؤتمر الامن الدولي الذي تنطلق اعماله اليوم الجمعة.

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والوفد المرافق له في مطار ميونيخ الدولي، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالعزيز المخلافي، الامين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية، والقائم باعمال السفارة اليمنية لدى المانيا لؤي الارياني، واعضاء السفارة.

وينعقد مؤتمر ميونيخ هذا العام بحضور غير مسبوق من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلين عن مختلف المنظمات والتجمعات الاقليمية والدولية، بما فيها الامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وحلف الناتو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمحكمة الجنائية الدولية وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس المؤتمر.