رئيس الأركان يشهد تخرج دفعة الشهيد اللواء الركن محمد مشلي الحرملي

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شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز اليوم حفل تخرج الدفعة السادسة والثلاثين قناصين، دفعة الشهيد اللواء الركن محمد مشلي الحرملي أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة في معسكر النصر التدريبي بمحافظة مأرب.
وأكد رئيس الأركان على أهمية التدريب والتأهيل في بناء قوات مسلحة قادرة على كسر تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، واستعادة كافة مؤسسات الدولة وفق الدستور والقانون.
وقال في كلمته: " ما لبسنا الزي العسكري إلا ونحن قادرون على حماية الثورة والجمهورية واستعادة كل ما نهبته تنظيم جماعة الحوثي الارهابية واستولت عليه بقوة السلاح" .
وأشاد الفريق بن عزيز بالدور الذي لعبته هيئة التدريب والتأهيل في إعداد جاهزية أبطال القوات المسلحة وجعلهم قادرين على آداء مهامهم بدقة واحترافية في مختلف الظروف.
كما تم خلال الحفل تسليم درع الوفاء من الدفعة السادسة والثلاثين قناصين، لأقارب الشهيد اللواء محسن الحرملي. حضر الحفل نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي والعميد الركن محسن الحرملي ورؤساء شعب التدريب بالمناطق العسكرية.