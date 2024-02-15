أخيرا ..قطار باريس السريع يحسم قراره بالانتقال لنادي أحلامه ويتنازل عن 80 مليون لتجديد عقده مع باريس سان جرمان

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اعلن قائد المنتخب الفرنسي والنجم الأول لنادي باريس سان جرمان الفرنسي " كيليان مبابي" أنه لم يناقش أبداً تمديداً لعقده مع النادي الباريسي إلى ما بعد عام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيّته عدم تفعيل خيار التمديد إلى عام إضافي.
واخبر النجم الفرنسي كليان أمبابي إدارة باريس سانجرمان بأنه سيغادر بشكل مجاني نهاية الموسم بعد ان تنازل عن مكافأة الولاء التي تقدر بحوالي 80 مليون يورو
ونشرت وكالة فرانس برس بيان منسوب للنجم الفرنسي اكد فيه انه أبلغ "إدارة النادي المكلّفة بتمديد العقد -الذي وُقّع قبل عام- اعتباراً من "15 يوليو/تموز 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024) وأن هدف الرسالة الأخيرة لم يكن إلا لتأكيد ما سبق توضيحه شفهياً".
ونشرت صحيفة " صن " الإسبانية تسريبات من دوائر مقربة من النجم الفرنسي تؤكد انه سيتوجه الى مدريد للتوقيع مع نادي ريال مدريد الذي يتصدر أولويات امبابي الذي رفض عرضا من الأخير قبل عام ووافق على مواصلة اللعب في ناديه الحالي باريس سان جرمان حتي انتهاء فترة عقده ليتمكن من مغادرة النادي والانتقال الحر للنادي الملكي الاسباني.
وبحسب التقارير الأولية..باريس سانجرمان سيوفر حوالي 200 مليون يورو سنوياً في حال مغادرة كيليان مبابي.