هكذا قنصت كتائب المجاهدين جندي صهيوني كان يعتلي أحد الأبراج بخانيونس

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بثت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الخميس، مشاهد جديدة للمعارك التي تخوضها ضد جيش العدو الإسرائيلي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وتُظهر المشاهد لحظة قنص جندي إسرائيلي كان يعتلي أحد أبراج طيبة غربي مدينة خانيونس.

وبوقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب المجاهدين أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محاور التقدم بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بالأسلحة المتنوعة والمناسبة.