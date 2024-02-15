خلال لقائه وفد روسي رفيع.. وزير الدفاع :مليشيا الحوثي تزعم الحق الإلهي في السلطة والثروة وتاريخها مليء بنقض العهود

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري بأن مليشيا الحوثي الإرهابية تزعم الحق الإلهي في السلطة والثروة وتاريخها مليء بنقض العهود والمواثيق وانتهاك القوانين والأعراف المحلية والدولية ورفض جهود السلام.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الروسية السفير الكسندر كيشناك والقائم بأعمال السفارة الروسية الدكتور يفغيني كوردوف، لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وانعكاسها على الأمن الإقليمي والعالمي.

كما أكد الوزير الداعري، أن الشرعية تسعى للسلام المستدام وفق القرارات الدولية وقدمت تنازلات كبيرة في سبيل ذلك.



وأشار وزير الدفاع، إلى استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وازدواجية المعايير الدولية في تنفيذ الضغوط على الحكومة الشرعية فيما تتساهل مع المليشيات الحوثية في مواقف ومحطات عدة ما شجع المليشيات على التمادي في انتهاكاتها وجرائمها حتى أصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليين .. مؤكدا أن دعم الحكومة الشرعية وقواتها المسلحة على الأرض هو الطريق الأقرب والحل الناجع لأمن وسلامة طرق الملاحة والتجارة العالمية حسب ما ذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة.



من جهته عبر الوفد الروسي، عن قلقه من تطورات الأوضاع في البحر الأحمر.. مؤكدا دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، وقائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محمد الشاعري، وعدد من المعنيين.