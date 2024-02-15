مناشدة عاجلة لرئيس الوزراء بشأن الابتزاز في جوازات عدن

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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عبر مواطنون اليوم الخميس عن أسفهم ازاء تأخير اصدار الجوازات من قبل مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحوا في تصريحات خاصة لمأرب برس على انهم ينتظرون منذ عدة أسابيع صدور جوازاتهم على الرغم من اتمام معاملتها... مشيرين إلي ان صدور الجوازات والحصول عليها في اسرع وقت يتطلب دفع مبالغ مالية مابين 100 الى 300 ريال سعودي.

واكدوا بأن موظفي الجوازات تحدثوا إليهم على ان مدة صدور الجوازات قد تستغرق مابين شهر وشهرين واكثر.



وجددوا مناشدتهم لرئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك ووزير الداخلية بالنظر إلى معاناتهم وردع المخالفين المتسببين في المماطلة والتأخير المتعمد و المتورطين في ظاهرة الابتزاز.