مدير الإنتاج الحربي بالجيش الإسرائيلي مصاب بالذهول ومتفاجئ من كمية الأسلحة والذخيرة لدى حماس

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قال مدير إدارة إنتاج الدبابات وناقلات الجنود المدرعة في وزارة جيش الاحتلال إنهم قد تفاجأوا من كمية الأسلحة المضادة للدبابات التي تم إطلاقها على القوات المتوغلة في قطاع غزة.
حيث قال العميد أورين غيبر في مقابلة مع صحيفة Calcalist الإسرائيلية الخميس 15 فبراير/شباط 2024، إن كمية الذخيرة التي تملكها المقاومة في غزة كانت خارج التصورات في تل أبيب.
وقال المسؤول الإسرائيلي: "لا شك أن كميات الأسلحة التي لا تنضب، وكذلك قوة البنية التحتية، كانت مفاجأة. وذلك مقارنةً بأي حرب أخرى خضناها في الماضي. هذا مختلف عن أي شيءٍ عرفناه. وينطبق الأمر ذاته على الكميات المهولة من الذخيرة التي صادرتها قواتنا في الميدان. وهذا يشير إلى مدى استعداد حماس لهذه الحرب".
ورفض العميد الإفصاح عن عدد من قتلوا داخل الدبابات وناقلات الجنود المدرعة، ولكنه أكد أن "القاذفات صاروخية الدفع" تلعب دوراً كبيراً للغاية بمختلف أشكالها.