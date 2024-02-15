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بعد نجاحها في تنظيم كأس العالم... قطر تطلب استضافة كأس العرب 2025

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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 أكد حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة، أن قطر تريد إقامة كأس العرب عام 2025 تحت مظلة "فيفا"، من أجل إنجاحها بشكل كبير، كما كان عليه الأمر قبل كأس العالم "قطر 2022".

 

وفي حوار مع قنوات "بي إن سبورتس"، الأربعاء، قال وزير الرياضة والشباب القطري: "نحن الآن في الخطوات الأخيرة من أجل اعتماد البطولة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2025 في قطر وتكون تحت مظلة فيفا".

وأضاف: "نسخة كأس العرب التي أقيمت في 2021 أثبتت أن الكرة العربية تستطيع أن تقدم مستويات فنية عالية، وأن الدول العربية مع قدرتها على الاستضافة، قادرة على تقديم مستويات عالية فنيا أيضا".

 

وحول مكان استضافة البطولة قال: "كقطري، أعلنت قطر رغبتها في استضافة نسخة 2025، لكن كنائب رئيس اتحاد عربي ليس هناك قرار واضح. لذا ننتظر من فيفا قرارا سريعا كون المنطقة تحتاج مثل هكذا بطولات. لعب البطولة تحت مظلة فيفا هو أحد أهم نجاحاتها

 
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