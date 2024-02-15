مارب: اختتام المسابقات العلمية المنهجية والملتقى العلمي لمدارس الثانوية العامة

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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اختتم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، اليوم، المرحلة النهائية لبرنامجي المسابقات العلمية (المنهجية) للصف الثالث الثانوي (القسم العلمي) ، والملتقى العلمي للصف الثاني الثانوي في المواد العلمية بمدارس المحافظة.

المسابقة لكافة المواد المنهجية على مستوى المحافظة، حصد مركزها الأول طالبات مدرسة التميز الثانوية الأهلية للبنات بمديرية المدينة، فيما حصد المركز الثاني طلاب ثانوية الثورة للبنين بمديرية حريب.

وهنأ نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب الفائزين، كما هنأ كافة الطلاب المشاركين.. مشيرا إلى أن من لم يحالفه الحظ، يُعْتَبَر بلوغه نهائي التصفيات فوزا بحد ذاته...لافتاً إلى أن الغاية المرتجاة من هذه المسابقات والملتقيات التي تقام سنويا هو تحفيز الطلاب، وخلق مناخ من تنافسي بين المدارس وطلابها ،ورفع مستوى التحصيل العلمي.

وأشاد العباب بدور وجهود المعلمين وأولياء الأمور ،في صناعة جيل متسلح بالعلم،قادة في المستقبل،يؤدون واجبهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وفي الختام قدمت فقرات استعراضية للموهوبين في الإنشاد والشعر والفلكور... كماجرى تكريم الفائزين في المسابقتين بالجوائز التحفيزية والشهادات التقديرية.